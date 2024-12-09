Lübnan'daki Ateşkesi Kontrol Komitesi ilk toplantısını yaptı

Lübnan resmi haber ajansına göre, komitenin çalışmalarına ilişkin Amerika ve Fransa'nın Beyrut'taki büyükelçilikleri ortak açıklama yaptı.

Denetleme komitesi üyelerinin ateşkesin durumunu incelemek üzere ülkenin güneyindeki Nakura'da bir araya geldiği duyurulan açıklamada, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ev sahipliği, ABD'nin başkanlığı ve Fransa'nın da desteğiyle yapılan toplantıda, Lübnan ve İsrail silahlı kuvvetlerinden temsilcilerin hazır bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu komitenin yapılan ateşkes anlaşması ve BM 1701 numaralı kararının uygulandığı konusunda ilerleme kaydedildiğine ilişkin koordineli çalışma yapmak üzere rutin olarak bir araya geleceği paylaşıldı.

ABD'nin arabuluculuğunda 27 Kasım'da İsrail ile Lübnan arasında ateşkese gidilmişti. Taraflar arasındaki ateşkes sürürken, anlaşmadaki aşamalı çekilme maddesi nedeniyle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki karadan işgali devam ediyor.

BMGK'nın 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.