Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.12.2024 18:27

Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz

Hamas Hareketi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden dolayı Suriye halkını tebrik etti.

Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz
[Fotograf: AA]

Hamas’tan yapılan açıklamada, Suriye halkının iradesine ve siyasi tercihlerine saygı duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Hamas, kardeş Suriye halkını özgürlük ve adalet özlemlerini gerçekleştirme başarısı dolayısıyla tebrik ediyor. Tüm Suriye halkını saflarını birleştirmeye, daha fazla ulusal dayanışma sergilemeye ve geçmişin acılarının üstesinden gelmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Hamas ve Filistin halkı olarak büyük Suriye halkının yanındayız. Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü, Suriye halkına, iradesine ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurguluyoruz.

Siyonist işgalin Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan barbarca saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkını ve topraklarını hedef alan herhangi bir siyonist plan veya emele kesinlikle karşıyız."

ETİKETLER
Hamas Suriye
Sıradaki Haber
AB'den Ukrayna'ya 4,1 milyar avro destek hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:49
FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası
18:22
Soba zehirlenmesi can aldı
18:15
Ağrı'da 3 bin 333 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
18:02
EPDK: Bir gecede yönetmelik çıkarılıp yürürlüğe sokulması mümkün değildir
İstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur
FOTO FOKUS
İsmini unutan da vardı, hiç kuş görmemiş olan da…
İsmini unutan da vardı, hiç kuş görmemiş olan da…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ