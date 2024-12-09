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Dünya
AA 09.12.2024 23:52

Gana'da cumhurbaşkanı seçimini ana muhalefet partisi adayı Mahama kazandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama kazandı.

Gana'da cumhurbaşkanı seçimini ana muhalefet partisi adayı Mahama kazandı
[Fotograf: AFP]

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa, düzenlediği basın toplantısında, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde 276 seçim bölgesinden 267'sinde oy sayım işleminin tamamlandığını belirtti.

Mahama'nın oyların yüzde 56,55'ini aldığını bildiren Mensa, iktidardaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın ise oyların yüzde 41,61'ini aldığını kaydetti.

Mensa, John Dramani Mahama'yı, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

John Dramani Mahama

İkinci kez cumhurbaşkanı olarak seçilen 66 yaşındaki Mahama, 2008-2012 yıllarında devlet başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Mahama, görev süresi sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

2012'de yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 yıllarındaki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'ya karşı yarışsa da her iki seçimi de kaybetti.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu Gana'da, cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışmıştı.

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