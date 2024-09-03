Katil İsrail'in Batı Şeria'daki "geniş çaplı" saldırılarında şu ana kadar 30 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun çarşamba gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar Cenin'de 18, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 5, El Halil'de 3 olmak üzere 30 Filistinlinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölenler arasında 6 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 682 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 700 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.