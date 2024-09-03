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Dünya
AA 03.09.2024 14:51

Hollanda'da ilkokullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Hollanda'da öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Hollanda'da ilkokullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı hafta başından itibaren ilkokullarda ders esnasında akıllı telefon kullanımının yasaklanmasına karar verdi.

Kararın ardından öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri ile fiziksel engeller gibi istisnai durumlarda kullanmasına izin verilecek.

Akıllı telefonların öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle alınan karar, halihazırda ortaokul ve liselerde uygulanıyordu.

Yasak kapsamına ilkokulların da alınmasıyla ülke genelindeki tüm okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanmış oldu.

Yunanistan, İtalya ve Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde uygulanan yasağın Almanya'da da gündeme gelmesi bekleniyor.

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