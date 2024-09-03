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Dünya
AA 03.09.2024 14:49

Almanya'da terör örgütü PKK yöneticisine 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Almanya'da terör örgütü PKK yöneticiliği yapan Kenan Ayas'ın 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Almanya'da terör örgütü PKK yöneticisine 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Kenan Ayas'a, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ayas, Mart 2023'te "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce gözaltına alınmış ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya iade edilmişti.

Federal Başsavcılığın daha önceki açıklamalarında Ayas'ın terör örgütünün Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilmişti.

Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, terör örgütünün sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedilmişti.

Ayas, gözaltına alındığı tarihte 4 yıldan fazla bir süredir GKRY'de sığınmacı olarak bulunuyordu.

Almanya'da PKK, 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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