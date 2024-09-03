İran'a ait bir yük teknesi Kuveyt kara sularında battı

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Limanlar ve Denizcilik Örgütü Deniz Güvenliği ve Koruma Genel Müdürü Nasır Pesende, İran'a ait "Ara Bahter Yek" adlı yük teknesinin Kuveyt kara sularında battığını duyurdu.

Olayın 1 Eylül'de yaşandığını aktaran Pesende, haberi alır almaz Kuveyt Deniz Arama Kurtarma Operasyon Merkezi ile irtibata geçtiklerini ve arama-kurtarma operasyonunun başlatıldığını aktardı.

Pesende, teknede İran ve Hindistan uyruklu 6 kişilik mürettebattan 3'ünün cesedine ulaşıldığını, diğer 3 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

İranlı yetkili, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.