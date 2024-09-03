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Dünya
AA 03.09.2024 13:52

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey kesimine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentleri ile kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey kesimine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından hastaneye 13 Filistinlinin cansız bedeni getirildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde iki caddeyi hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğünü, birçok Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken sağlık görevlileri ve siviller de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde son günlerde hava saldırıları veya İHA'lardan açılan ateşle öldürülen Filistinlilerin cesetlerini bulup hastanelere ulaştırmaya devam ediyor.

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