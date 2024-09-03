İngiltere'nin katil İsrail'e kısmı silah ambargosu "yetersiz" eleştirisi

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü, X hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz hükümetinin, İsrail'e verilen bazı silah lisanslarını askıya alma kararının "boşluklarla dolu olduğunu" ve "yeterince ileri gitmediğini" belirtti.

Paylaşımda, "İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları tedarik etmeye devam etmek, silah kontrolü ve adalet açısından büyük başarısızlıktır. İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları halihazırda on binlerce Filistinli sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Af Örgütü, boşluklar ya da sınırlamalar olmaksızın silah tedarikinin tamamen durdurulmasının zamanı geldiğinin altını çizdi.

"Silah satışlarının kısmen askıya alınması yetersiz"

Uluslararası kuruluş Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) X hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'nin İsrail hükümetinin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği yönündeki açık riski kabul ettiği belirtildi.

Ancak bunun, silah satışlarının kısmen askıya alınmasının yeterince ileri gitmediği anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngiltere'nin yasal taahhütleri nettir ve sadece tam bir askıya alma bu taahhütleri karşılayabilir. Bunun yapılmaması, İngiltere'nin 14 bin fazla çocuğun öldürüldüğü ve ailelerin açlığa mahkum edildiği Gazze'deki çocuk ölümlerinin suç ortağı olmaya devam edeceği anlamına gelmektedir. İngiltere'nin silahları, çocuklara karşı yürütülen bu savaşta hiçbir rol oynamamalıdır."

"Tüm silah ihracatının askıya alınması gerekiyor"

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, 350 lisansın sadece 30'unun askıya alınması ve daha da önemlisi F-35 savaş uçaklarının bileşenleri için boşluk bırakılmasının yeterli olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm silah ihracatının askıya alınması ve boşlukların kapatılması için daha güçlü adımlar atılması gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

"Uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi, 'tam bir silah ambargosu' gerektiriyor"

Filistin'in İngiltere'deki Misyonu'nun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İngiltere hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki soykırımda kullandığı bazı silah satış ihracat lisanslarını askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zomlot, "Bu karar, özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz işgaline ilişkin son tavsiye kararı göz önünde bulundurulduğunda, İngiliz hükümetinin iç hukuk ve uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından önemli adımdır" değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesinin, "tam bir silah ambargosu" gerektirdiğini vurgulayan Zomlot, bu bağlamda İngiltere hükümeti, parlamentosu ve sivil toplumuyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İngiltere, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurdu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu.

Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail yönetimi de İngiltere'nin ülkeye bazı silahların satışını askıya alma kararından "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirmişti.

İngiltere "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.