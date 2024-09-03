İngiltere'de Gazze'ye destek veren vekiller, İsrail'e tüm silah sevkiyatının durdurulmasını istedi

İngiltere'de aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinden oluşan "Bağımsız İttifak" adlı parlamento grubu, İngiltere'nin, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alma kararına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'e silah satışının derhal ve tamamen durdurulması yönünde aylardır çağrı yapıldığına değinilen açıklamada, İngiliz hükümetin, silahların uluslararası hukukun ihlali için kullanılma riskinin açık olduğunu nihayet kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu itirafın kamuoyuna duyurulması için 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin gerekmesi utanç vericidir. Bu açıklama, İsrail'e yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasının ilk adımı olmalıdır" denildi.

Buna, İsrail ordusu tarafından "Gazze'de soykırım yapmak" için kullanılan F-35 savaş uçaklarının parçalarının da dahil edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik korkunç saldırılarında kullandığı silahların da dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Tam bir silah ambargosu uygulanması, yasa dışı işgale ve yerleşim politikasına son verilmesi ve Filistin devletinin derhal ve koşulsuz olarak tanınması için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol budur" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de aralarında eski İşçi Partisi lideri Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekili, dün "Bağımsız İttifak" adını verdikleri parlamento grubu kurduklarını duyurmuştu.

Resmi siyasi parti olarak faaliyet göstermeyecek olan grup, kemer sıkma politikaları, sosyal refah ve İsrail'e silah satışı gibi konularda birlikte çalışarak parlamentodaki etkiyi arttırmayı hedeflediğini belirtmişti.

Grupta, 4 Temmuz'da yapılan genel seçimde İşçi Partisi'nden adaylığı engellendikten sonra bağımsız milletvekili olarak yeniden seçilen Corbyn'in yanı sıra milletvekilleri Shockat Adam, Ayoub Khan, Adnan Hussain ve Iqbal Mohamed yer alıyor.

İngiltere, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurdu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu.

Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail yönetimi de İngiltere'nin ülkeye bazı silahların satışını askıya alma kararından "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirmişti.

İngiltere "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.