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Dünya
AA 06.05.2025 15:29

Katil İsrail'den Yemen'de Sana Havalimanı'nın "derhal boşaltılması" tehdidi

Katil İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın "derhal boşaltılmasını" isteyerek, saldırı tehdidinde bulundu.

Katil İsrail'den Yemen'de Sana Havalimanı'nın "derhal boşaltılması" tehdidi
[Fotograf: TRT Haber]

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istedi.

Adraee, tahliye edilmemesinin çevredekiler için risk oluşturacağını belirterek, saldırı tehdidinde bulundu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Yemen’e düzenlediği saldırıları takip ettiği açıklanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, yolsuzluk iddialarına karşı savunma yaptığı mahkemeden Sana Havalimanı'na düzenlenecek saldırıyı takip etmek için erken ayrıldığını aktardı.

İsrail ordusu, Yemen'e hava saldırıları düzenlemişti

İsrail ordusu, Husiler tarafından atılan bir roketin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na isabet etmesinin ardından dün akşam Yemen'e hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'e kıyı şeridi boyunca saldırılar düzenlendiği ve Hudeyde Limanı'nın hedef alındığı bildirilmişti.

Bölgenin, İran silahlarının ve askeri teçhizatının transferi için kullanıldığı iddia edilmişti.

Ayrıca, bir beton fabrikasının da hedef alındığı aktarılmış ve bunun ekonomik olarak zarar verme kaygısıyla yapıldığı itiraf edilmişti.

Saldırıda yaklaşık 20 savaş uçağının ve 50 bombanın kullanıldığı belirtilmişti.

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