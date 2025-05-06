Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2025 15:27

İran ile ABD görüşmelerinin dördüncü turu Umman’da yapılacak

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun 11 Mayıs'ta, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağı bildirildi.

İran ile ABD görüşmelerinin dördüncü turu Umman’da yapılacak

İran haber ajansı Nour News, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırarak, İran le ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun pazar günü Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat’ta biri ise İtalya’nın başkenti Roma’da yapılmıştı.

Taraflar görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Eurovision'da ülkelerini geçmişte temsil eden sanatçılar, İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi
15:56
Yemen'deki Husiler, katil İsrail'in Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu
15:34
Katil İsrail'den Yemen'de Sana Havalimanı'nın "derhal boşaltılması" tehdidi
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
15:12
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi
15:08
Bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Yılın 11 ayını kar altında yaşayan Rusya'nın Norilsk kenti
Yılın 11 ayını kar altında yaşayan Rusya'nın Norilsk kenti
FOTO FOKUS
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ