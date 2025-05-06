İran ile ABD görüşmelerinin dördüncü turu Umman’da yapılacak

İran haber ajansı Nour News, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırarak, İran le ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun pazar günü Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat’ta biri ise İtalya’nın başkenti Roma’da yapılmıştı.

Taraflar görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.