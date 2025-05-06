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Dünya
AA 06.05.2025 14:47

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Kuveyt Özel Sahra Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneydoğusundaki Fahari beldesi ile orta kesimindeki bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırılarda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Avde Ehli Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Sevarha Okulu yakınlarındaki bir eve düzenlediği saldırıda biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçusu Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira'nın kuzeyinde yer alan bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu da topçu atışlarıyla hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği saldırılarda 3, Beyt Lahiya'nın kuzeybatısındaki Atatra beldesinde açtığı ateşle de 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

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