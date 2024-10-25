Puslu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CBC News 25.10.2024 07:36

Katil İsrail ordusuna destek sağlayan grup Kanada'da dava edildi

Kanada ve diğer ülkelerden katil İsrail ordusuna destek sağlamak amacıyla gönüllüler gönderen Sar-El adlı bir kuruluş, bu faaliyetlerin Kanada yasalarına aykırı olduğu iddiasıyla yasal bir zorlukla karşı karşıya.

Katil İsrail ordusuna destek sağlayan grup Kanada'da dava edildi

1980'lerden bu yana faaliyet gösteren Sar-El, Kanada dahil 30'dan fazla ülkeden gönüllüleri İsrail ordusunun lojistik desteğine katkıda bulunmaları için seferber ediyor.

Gönüllüler; mutfak temizliği, yemek paketleme, askeri araç bakımı gibi görevlerde yer alıyor.

Sar-El'in internet sitesine göre, gönüllüler askerlerle aynı şartlar altında konaklıyor ve ordu üniforması giyiyorlar.

Katil İsrail ordusuna destek sağlayan grup Kanada'da dava edildi

Kanada'dan gönüllü toplama çabalarının, Kanada vatandaşlarını yabancı bir orduya katılmaya teşvik etmenin yasaklandığı federal yasaları ihlal ettiği iddia ediliyor.

42 yaşındaki Toronto'lu iş insanı Daniel, bu gönüllülerden biri.

"İsrail ordusundaki cesur askerler için bir şeyler yapma fırsatım oldu," diyen Daniel, şubat ve ağustos aylarında İsrail'deki bir askeri üste beşer gün geçirdiğini belirtiyor.

Ancak, Kanada'nın Yabancı Orduya Katılımı Teşvik Etme Yasağı nedeniyle, Sar-El’in gönüllü toplama faaliyetlerinin yasa ihlali olduğu savunuluyor.

Kanada merkezli bir grup avukat, Sar-El’e yönelik yasal sürecin yeniden açılması talebiyle Ontario Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

ETİKETLER
Kanada İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Tesla, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:21
FETÖ elebaşı terörist Gülen gömüldü
07:46
200'den fazla doktor Trump'a teşhis koydu: Malign narsisizm
07:13
Tesla, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
07:07
ABD hükümeti gemi kazasından 102 milyon dolar tazminat alacak
07:04
Kumar küresel bir salgına dönüştü: Uzmanlardan acil önlem çağrısı
06:57
Kuzey ışıklarını gördüm diye sevindi, domates fabrikası çıktı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
NARVAS uyuşturucu ile mücadelede büyük katkı sağladı
NARVAS uyuşturucu ile mücadelede büyük katkı sağladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ