Katil İsrail ordusuna destek sağlayan grup Kanada'da dava edildi

1980'lerden bu yana faaliyet gösteren Sar-El, Kanada dahil 30'dan fazla ülkeden gönüllüleri İsrail ordusunun lojistik desteğine katkıda bulunmaları için seferber ediyor.

Gönüllüler; mutfak temizliği, yemek paketleme, askeri araç bakımı gibi görevlerde yer alıyor.

Sar-El'in internet sitesine göre, gönüllüler askerlerle aynı şartlar altında konaklıyor ve ordu üniforması giyiyorlar.

Kanada'dan gönüllü toplama çabalarının, Kanada vatandaşlarını yabancı bir orduya katılmaya teşvik etmenin yasaklandığı federal yasaları ihlal ettiği iddia ediliyor.

42 yaşındaki Toronto'lu iş insanı Daniel, bu gönüllülerden biri.

"İsrail ordusundaki cesur askerler için bir şeyler yapma fırsatım oldu," diyen Daniel, şubat ve ağustos aylarında İsrail'deki bir askeri üste beşer gün geçirdiğini belirtiyor.

Ancak, Kanada'nın Yabancı Orduya Katılımı Teşvik Etme Yasağı nedeniyle, Sar-El’in gönüllü toplama faaliyetlerinin yasa ihlali olduğu savunuluyor.

Kanada merkezli bir grup avukat, Sar-El’e yönelik yasal sürecin yeniden açılması talebiyle Ontario Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.