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Dünya
AA 17.12.2024 03:57

Katil İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine saldırdı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine saldırdı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine saldırılarında 7 kişi öldü ve çok sayıda Filistinli yaralandı.

Beyt Lahiya bölgesine gündüz saatlerinde düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, ilerleyen saatlerde yine aynı bölgede Avde ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail, aç bırakma, bölgeye insani yardımın girişini engelleme ve hastaneleri hedef alma gibi uygulamalarıyla bölge halkını göçe zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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