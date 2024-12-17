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Dünya
AA 17.12.2024 00:52

TikTok'tan yasaklanmanın durdurulması için ABD Yüksek Mahkemesine başvuru

Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesine başvurarak uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti.

TikTok'tan yasaklanmanın durdurulması için ABD Yüksek Mahkemesine başvuru
[Fotograf: Reuters]

Yüksek Mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde, TikTok ve ByteDance'in "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasası"nın uygulanmasının durdurulması için tedbir kararı talep ettiği aktarıldı.

Dilekçeye göre, daha önce aynı talep Temyiz Mahkemesine de sunulduğu ancak reddedildi.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, TikTok'un yasaklanma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.

TikTok yasağını durdurmaya açık olduğunun sinyalini veren Trump, "TikTok'a bir bakacağız. TikTok'a karşı içimde sıcak bir his var." ifadesini kullandı.

Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar vermişti

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ülkenin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise 6 Aralık'ta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

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