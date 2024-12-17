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Dünya
AA 17.12.2024 00:50

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail'in ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinli hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail güçlerinin vatandaşlara ateş açtığı aktarılan habere göre, İsrail askerleri baskınlar sırasında bir çocuğa da saldırdı.

Haberde, İsrail güçlerinin 13 yaşındaki Emir Hanzi isimli Filistinli çocuğu darbederek birkaç saat alıkoyduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail kurşunuyla Nablus'ta yaşamını yitiren bir kişinin naaşının hastaneye ulaştığı duyuruldu.

Buna göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 813'e yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da baskınların yapıldığı bölgede Filistinli bir gencin yaralandığı ancak İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin söz konusu yaralıya ulaşmasına izin vermediği aktarıldı.

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