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Dünya
AA 16.12.2024 23:33

Katil İsrail’in Gazze’de 2 evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’de iki evi hedef aldığı hava saldırısında, 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail’in Gazze’de 2 evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bir sağlık kaynağı, İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeybatısında yer alan Muhaberat bölgesinde "Saliha" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 3 kişinin öldüğünü ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını belirtti.

Aynı kaynak, Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Kuzaat" ailesine ait bir evi hedef alan başka bir hava saldırısında da 2 Filistinlinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun şehrin Sabra Mahallesi'nin ortasına ve Zeytun Mahallesi'nin güneyine aydınlatma fişekleri attığını ve aynı anda şehrin batısında bulunan sanayi bölgesine topçu ateşi açtığını aktardı.

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