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Bilim Teknoloji
AA 16.12.2024 23:23

AB, uydu internet sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), güvenli ve dayanıklı iletişim altyapısı kurmak amacıyla hazırladığı uydu ile internet hizmeti sunacak IRIS için imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

AB, uydu internet sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

AB Komisyonu, 290 uydudan oluşan çok yörüngeli uydu internet sistemi IRIS için SpaceRISE konsorsiyumuyla sözleşme yapıldığını açıkladı.

AB'nin SpaceRISE konsorsiyumu ile yapılan ortaklıkla yeni sistemi geliştireceği, konuşlandıracağı ve işleteceği belirtilen açıklamada, bunun Avrupa'nın güvenli bağlantısını sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, IRIS’in uzun vadeli zorluklara karşı güvenli, dayanıklı ve gelişmiş uydu bağlantısı sunacağı vurgulandı.

IRIS'in kullanıcılara gelişmiş bağlantı hizmetleri sağlayacağı ve AB genelindeki bağlantı boşluklarını kapatacağına dikkat çekilen açıklamaya göre, sistem Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve teknolojisini destekleyecek.

Açıklamada, IRIS sistemin hem orta hem de alçak yörüngenin avantajlarından faydalanacağı, sistemin özel şirketlere ve vatandaşlara yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti vereceği aktarıldı.

Projenin uygulanmasından sorumlu SpaceRISE konsorsiyumunun Avrupa uydu ağı operatörlerinden SES SA, Eutelsat SA ve Hispasat SA'yı bir araya getirdiği hatırlatılan açıklamada, bunun Avrupa genelinde alt yüklenici ekip tarafından da destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, konsorsiyumun önemli ortakları arasında Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence ve Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat ve Thales SIX’in de yer aldığı bildirildi.

Konsorsiyumla yapılan 12 yıllık imtiyaz sözleşmesinin, 2030'a kadar ticari bağlantı hizmetlerini sağlamak için güçlü bir kamu-özel sektör ortaklığı teşkil ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, IRIS'in kamu finansmanının AB ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), özel yatırımlarının ise SpaceRISE konsorsiyumu tarafından yapılacağı ifade edildi.

Bu platformun başta ABD'deki Starlink sistemine ve bu alanda sayıları artması beklenen diğer sistemlere rakip olması hedefleniyor.

Toplam maliyetinin 10 milyar avroyu bulması beklenen IRIS'e AB kendi bütçesinden önemli mali kaynak sağlamayı planlıyor.

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