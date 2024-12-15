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Bilim Teknoloji
AA 15.12.2024 11:47

Türksat uydu frekanslarını güncelledi

Türksat AŞ, 16 Aralık itibarıyla uydular üzerinden yayın yapan kanal ve frekans listesini güncelleme kararı aldı.

Türksat uydu frekanslarını güncelledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkede yayın yapan şifreli ve şifresiz tüm kanalların frekans ve yayınları Türksat'ın 4 farklı haberleşme uydusu üzerinden veriliyor. Söz konusu yayınların izlenmesi için ek antene ihtiyaç bulunmuyor.

Türksat uydularında bulunan kanalların güncel frekansları zaman zaman değişirken, mevcut anten ayarlarında değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

Uydu alıcıları doğru frekans ayarlarıyla yapılandırılarak Türksat uyduları üzerinden yüksek kalitede yayınların alınabilmesi sağlanıyor.

Türksat frekans ayarları nasıl yapılır?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcılarda herhangi bir ayar yapılmasına gerek olmuyor, uydu alıcıları yeni frekansları otomatik güncelliyor.

Uydu alıcısı TKGS ile uyumlu olmayan alıcıların frekans ayarlarının yapılandırılması ve şebeke taraması yapılması gerekiyor.

Kurulum ve ayarlamaya ilişkin ayrıntılı bilgiye Türksat'a ait "https://uydu.turksat.com.tr/tr/kilavuzlar/canak-anten-ve-uydu-alicisi-kurulumu" linkinden ulaşılabilecek.

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