Bayraktar: Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen "Take Off İstanbul" etkinliği, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Kapanış törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Take Off İstanbul" kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde stant açan şirketleri ziyaret ederek katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kapanış töreninde konuşma yapan Bayraktar, Baykar'ın hikayesini anlatarak, "2004'te dünyada henüz insansız hava araçları bilinmiyorken Türkiye'nin ilk robotik güdüm sistemini ve ilk mini insansız hava aracını Baykar geliştirdi. 2007'de TSK'nın envanterine giren ilk milli insansız hava aracı Bayraktar Mini İHA oldu. Adım adım o platform büyüdü. Bayraktar TB1 2009'da uçtu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip"

Bayraktar, tüm dünyanın en meşhur SİHA'sı olan Bayraktar TB2'nin 2014'te uçtuğunu belirterek, "2019'da Bayraktar AKINCI ilk uçuşunu yaptı. AKINCI şimdiden 10 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilmiş SİHA unvanını taşıyor. Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip. Baykar tek başına bu pazarın neredeyse yüzde 60'ına sahip. Şu anda büyük platformlarda dünyanın en büyük insansız hava şirketiyiz" şeklinde konuştu.

2022'de söz verdikleri tarihten 1 yıl kadar önce Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, "2023'te Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 dünyada kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk SİHA platformu oldu. Geçtiğimiz ay ilk denemeleri yapıldı. Bayraktar TB3 seri üretime de geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Baykar son 3 yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi"

Bayraktar, Baykar'ın hikayesinin de küçük bir ekipten başlayıp kocaman bir aile oluncaya kadar devam eden bir girişimcilik hikayesi olduğunun altını çizerek, "Asla ilk değerlerinden vazgeçmeden yoluna devam eden ve büyüyen; sonrasında da Türkiye Teknoloji Vakfımızla da tüm ülkeyi kuşatan bir girişimcilik hikayesi bu. Baykar son 3 yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat büyük şu anda. Baykar, dünün veya bugünün değil yarının yarışlarına hazırlandı. 'KIZILELMA sonrası ne olacak' diye sorular gelmeye başladı. Biz de o vizyonun devamı olarak kendi öz kaynaklarımızla Fergani adlı uzay girişimimizi kurduk. Bütün bu kaynaklar nereden geliyor diye soracak olursanız Baykar'ın bütün gelirlerinin yüzde 90'ınında fazlası ihracattan geliyor. Oradan elde edilen katma değeri yine yüksek teknolojiye yatırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Baykar olarak yıllardır yapay zeka alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Bayraktar, bunlardan bir tanesi durumsal farkındalık dediğimiz robot araçlar üretiyoruz. Sensörleriyle çevreyi algılıyor ve durumsal farkındalık geliştiriyor" dedi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer çalışmamız uçuş güvenliğini artıran, hava aracının seyrüseferini kolaylaştıran ya da hava aracının sensörlerinden okuduğu verileri anlamlandırıp bunların hatalı olma durumlarını denetleyip hava aracının 100 milyon saatte bir olan kaza kırım istatistiğini daha öteye taşıyabilecek araçlarımız. Kısa ve uzun vadeli planlamaya yardımcı olabilecek yapay zekalar var. Bunun yanında da özellikle son dönemde doğal dil işleme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz KIZILELMA'ya artık tuşlara basarak değil de konuşarak komut vereceğiz. Diyeceğiz ki 'şartlar uygunsa motorunu çalıştır ve kuleden gerekli izinleri alarak intikali başlat.' O da bütün bu dili çözüp kuleyle de konuşup oradan gelen talimatlara göre de bu gelişmiş fonksiyonu icra edecek."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bayraktar, 1 yıl önce Türkçe özelinde büyük dil modeli geliştirmek üzere T3 AI isimli Türkiye'nin dil modeli üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, modeli açık kaynaklı bir dil modeli olarak geliştirdiklerini söyledi.

Programda Bayraktar'ın konuşmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Take Off İstanbul'da 250 bin dolarlık ödüllere Novus, Büyütech, Nanomik ve Nanocycle şirketleri sahip oldu.