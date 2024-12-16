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Dünya
AA 16.12.2024 22:41

Katil İsrail’in saldırısında Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi zarar gördü

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda jeneratörlerin vurulması sonucu elektrikler kesildi, 50’den fazla hastanın yattığı yoğun bakım ünitesi zarar gördü.

Katil İsrail’in saldırısında Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi zarar gördü
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları altındaki Meşru Beyt Lahiya'da yer alan hastanedeki durum, "felaket" seviyeye ulaştı.

Bir yetkili, "İsrail’e ait İHA’lar Kemal Advan Hastanesi’nin jeneratörlerine doğrudan bomba attı ve bu durum elektrik kesintisine yol açtı." dedi.

Saldırıda 50’den fazla hastanın yattığı yoğun bakım ünitesinin zarar gördüğünü aktaran yetkili, elektrik kesintisinin hastalar ve yaralılar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail İHA’larının hastane bahçesinde hareket eden herkesi gerçek mermilerle hedef aldığını kaydetti.

Hastanenin Müdürü Husam Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini ifade etmişti.

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