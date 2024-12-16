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Dünya
AA 16.12.2024 22:02

BM, İsrail'in Han Yunus'ta okula yönelik saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir okula yönelik düzenlediği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BM, İsrail'in Han Yunus'ta okula yönelik saldırısını kınadı
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Han Yunus'taki okulda yerinden edilen kişilerin bulunduğunu bildiren Dujarric, okula yönelik hava saldırısı sonucu sivillerin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Dujarric, "Tüm sivil ölümlerini kınıyoruz." dedi.

Diğer taraftan BM'nin Gazze'nin kuzeyine gıda ve su götürmeye yönelik 3 insani yardım operasyonu için başvuru yaptığını aktaran Dujarric, 3 başvurunun da İsrail tarafından reddedildiğini vurguladı.

Dujarric, insani yardım toplumunun tek taraflı olarak İsrail'in yardımın nereye gidebileceğini belirlemesine karşı çıkmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Nerede ihtiyaç olursa, orada insanlara yardım etme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"İsrail, her türlü yerleşim faaliyetini sonlandırmalı"

İsrail'in Golan Tepeleri'nde "yasa dışı yerleşimleri genişletme" kararıyla ilgili Dujarric, "İsrail'e, her türlü yerleşim faaliyetini sonlandırma çağrısında bulunuyoruz. Bu hem işgal altındaki Filistin toprakları, hem de Golan Tepeleri için geçerli." diye konuştu.

Dujarric, bu tür faaliyetlerin uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olduğunun altını çizdi.

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