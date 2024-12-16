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AA
HABER GİRİŞ
16.12.2024 18:36
, 16.12.2024 18:37
SON GÜNCELLEME
16.12.2024 18:37
Almanya'da erken seçim süreci başladı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Federal Meclis'te güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Almanya
Olaf Scholz
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