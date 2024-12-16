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Dünya
AA 16.12.2024 18:36

Almanya'da erken seçim süreci başladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Federal Meclis'te güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.

Almanya'da erken seçim süreci başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

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