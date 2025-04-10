Katil İsrail ordusu, Gazze'de Kassam Tugayları komutanına suikast için 8'i çocuk 30 sivili öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun dün Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 30 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda öldürülenler arasında 8 çocuğun da bulunduğu, 50'den fazla sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Filistin basını, söz konusu saldırıda yaşamını yitiren çocukların isim ve fotoğraflarını da yayınladı.

Öte yandan İsrail ordusu, 8'i çocuk 30 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda Kassam Tugaylarının Şucaiyye taburu komutanı Hişam Şeyh Halil'in hedef alındığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Şeyh Halil'in Şucaiyye'deki saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Kassam Tugaylarından ise İsrail'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.