Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2025 16:45

Katil İsrail ordusu, Gazze'de Kassam Tugayları komutanına suikast için 8'i çocuk 30 sivili öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının bir tabur komutanına suikast için 8'i çocuk olmak üzere 30 sivili öldürdü.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de Kassam Tugayları komutanına suikast için 8'i çocuk 30 sivili öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun dün Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 30 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda öldürülenler arasında 8 çocuğun da bulunduğu, 50'den fazla sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Filistin basını, söz konusu saldırıda yaşamını yitiren çocukların isim ve fotoğraflarını da yayınladı.

Öte yandan İsrail ordusu, 8'i çocuk 30 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda Kassam Tugaylarının Şucaiyye taburu komutanı Hişam Şeyh Halil'in hedef alındığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Şeyh Halil'in Şucaiyye'deki saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Kassam Tugaylarından ise İsrail'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Yapay zeka da insan gibi yanılıyor: ChatGPT’nin önyargıları ortaya çıktı
17:35
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilaç stoklarının "acil artırılması" çağrısı yaptı
17:32
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yeni iddianame
17:23
DSÖ: Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i engellendi veya reddedildi
17:37
Savunma sanayisii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı
17:13
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ