Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Endonezyalılar için Türkiye bir medeniyet

TBMM'de konuşan Prabowo, “Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Türkiye ile olan ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:

"Endonezya için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet"

"Bizler için Türkiye aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı ve biz, aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz"

"Biz, Türkiye’yle belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz"

"Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti"

"Tüm ülkelerde Mustafa Kemal Atatürk bir idoldür, bir örnektir"

"Büyük ülkelerin, daha küçük ülkelere zulmettiğini görüyoruz. Türkiye'nin pozisyonunun çok güçlü olduğunu düşünüyoruz; mazlumu savunmak açısından, özellikle Filistinlileri"

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