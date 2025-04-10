İşgalci İsrail, Gazze'de alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

Ofis, çoğunluğu yaşlılardan oluşan 10 kişinin ismini paylaştı ve içlerinden birinin görüntüsünü yayımladı.
Açıklamada, bazıları hareket edemeyecek durumdaki Filistinlilerin üzerinde açık işkence izleri görüldüğü belirtildi.
Adının açıklanmasını istemeyen yerel kaynaklar da AA muhabirine, Gazze’nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 80 Filistinli esirin, sabah saatlerinde Han Yunus’un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze’ye giriş yaptığını aktardı.
Serbest bırakılan esirlerden 10’unun Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne "işkence ve hapishane koşullarının yol açtığı ağır fiziksel durumlarla" ulaştığını ifade etti.