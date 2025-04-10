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Dünya
AA 10.04.2025 13:56

İşgalci İsrail, Gazze'de alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

Hamas’a bağlı Esirler Enformasyon Ofisi'nin Telegram hesabında yapılan açıklamada, serbest bırakılan bazı esirlerin Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne ulaştığı bildirildi.

İşgalci İsrail, Gazze'de alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı
[Fotograf: AA]

Ofis, çoğunluğu yaşlılardan oluşan 10 kişinin ismini paylaştı ve içlerinden birinin görüntüsünü yayımladı.

Açıklamada, bazıları hareket edemeyecek durumdaki Filistinlilerin üzerinde açık işkence izleri görüldüğü belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen yerel kaynaklar da AA muhabirine, Gazze’nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 80 Filistinli esirin, sabah saatlerinde Han Yunus’un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze’ye giriş yaptığını aktardı.

Serbest bırakılan esirlerden 10’unun Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne "işkence ve hapishane koşullarının yol açtığı ağır fiziksel durumlarla" ulaştığını ifade etti.

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