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Dünya
AA 23.01.2025 06:24

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının pazar günü uygulamaya girmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ateşkesi ihlal ederek 1 kişiyi öldürdüğünü kabul etti.

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tehditlere karşı" saldırıların devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu için tehdit oluşturan bir dizi silahlı şüphelinin tespit edildiği öne sürülen açıklamada, Ekrem Atıf Zenun isimli Filistinlinin İslami Cihad Hareketi'ne mensup olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, "Filistin halkını İsrail ordusunun talimatlarına uymaya ve bölgede konuşlu güçlere yaklaşmamaya çağırıyoruz." tehdidinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün İsrail ordusunun "ateşkese rağmen" açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 47 bin 161'e, yaralı sayısının ise 111 bin 166'ya çıktığı bildirilmişti.

Sivil savunma ekiplerinin enkazda kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkazda ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edilmişti.

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