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Dünya
AA 23.01.2025 06:20

Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına karışanlara yönelik toplu af kararnamesi tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışanlarla ilgili görevdeki ilk gününde imzaladığı af kararnamesine, kendi partisi de dahil, Kongre'den ve farklı kesimlerden tepkiler sürüyor.

Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına karışanlara yönelik toplu af kararnamesi tartışılıyor

Trump'ın imzasıyla, 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yargılanmış yaklaşık 1600 kişinin hapishanelerden serbest bırakılması tartışılıyor.

Alaska eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Lisa Murkowski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına karışanları affetmesini, "hayal kırıklığına uğradığını" belirterek eleştirdi.

Murkowski, Kongre'de görev yapan polislere işaret ederek "Capitol Polis memurları Kongre'nin omurgasıdır, her gün demokrasi salonlarını korur ve hizmet ederler. Üniformalı bu cesur erkek ve kadınlara saldıran şiddet suçlularına verilen genel afları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Illinois'in Demokrat Senatörü Dick Durbin de MSNBC'ye verdiği mülakatta Trump’ın af kararnamesini "utanç verici" olarak niteleyerek Kongre baskınına katılanlar için "Üniformalı erkek ve kadınlara, Capitol Polisine, DC polisine ve diğerlerine karşı uyguladıkları şiddet, bir rezaletti." dedi.

Delaware'in Demokrat Senatörü Chris Coons da MSNBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu af kararnamesinin "Başkan Trump'ın ilk gününde yaptığı en endişe verici şeylerden biri" olduğunu söyledi.

Coons, "Bence bu konuda en önemli şey, polis memurlarına saldıran yüzlerce şiddet suçlusunun, sadece polis memurlarına saldırılarının 6 Ocak isyanının bir parçası olarak gerçekleşmesi nedeniyle affedilmiş olması ve Başkan Trump'ın da bunu sorun etmediğini düşünmesi." diye konuştu.

"Kayıtlar değiştirilemez ve gerçeği temsil eder"

Baskınla ilgili davalara bakan ülkedeki 20 federal yargıçtan biri olan ve Trump'ın kararnamesi nedeniyle sanık Dominic Box'a karşı devam eden bir davayı düşürme yazısında ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, toplu afların "ülkenin başkentinde yaşanan olayların gerçeğini değiştirmeyeceğini" kaydetti.

Yargıç Kollar-Kotelly, Kongre saldırısına ilişkin kanıtların isyan videoları, duruşma tutanakları, jüri kararları ve yargı görüşleri ile "tarafsız bir bakış açısıyla" korunduğunu belirterek "6 Ocak olayları, suçlananlar veya müttefikleri tarafından nasıl tanımlanırsa tanımlansın bu kayıtlar değiştirilemez ve gerçeği temsil eder." ifadesini kullandı.

Polisler de eleştirdi

Trump'a seçim kampanyaları sırasında destek veren polis sendikaları da 6 Ocak Kongre baskınına katılanların affedilmesini eleştirdi.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP) ve Polis Kardeşliği (FOP) sendikaları, yayımladıkları ortak açıklamada, polislere saldırmaktan hüküm giymiş kişilere yönelik af ve ceza indirimleri konusunda "cesaretlerinin derinden kırıldığını" belirtti.

Açıklamada, "Bu suçlardan hüküm giymiş olanların serbest bırakılmasına izin vermek, hesap verebilirliği azaltır ve kolluk kuvvetleri ile ailelerinin yaptığı fedakarlıkları değersizleştirir. Suçların, özellikle de ciddi suçların failleri tam olarak hesap vermediğinde, kolluk kuvvetlerine saldırmanın sonuçlarının ağır olmadığı yönünde tehlikeli bir mesaj gönderiliyor ve potansiyel olarak başkaları da benzer şiddet eylemleri yapmaya cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

377 binden fazla polisin üye olduğu ABD'nin en büyük polis sendikası FOP, 2016 ve 2020 dahil son 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'a tam destek vermişti.

Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına karışanlar hakkındaki toplu affı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevdeki ilk gününde imzaladığı af kararnamesiyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af ilan etmişti.

Trump'ın af kararnamesiyle, Kongre baskını nedeniyle yargılanmış yaklaşık 1600 kişinin hapishanelerden salınmasına başlanırken aşırı sağcı grup Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers grubunun lideri Stewart Rhodes de ilk gün serbest bırakılmıştı.

Baskındaki rolleri nedeniyle "isyanı organize etmek" ve "komplo kurmak" suçlamalarıyla yargılanmaları sonucunda Rhodes, Mayıs 2023'te 18 yıl, Tarrio da Eylül 2023'te 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Kongre baskını davalarında yargılanan yaklaşık 1600 kişi içinde en uzun hapis cezası alanlar olarak kayıtlara geçmişti.

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