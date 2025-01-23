ABD'de düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti

Yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 156 hayır oyuna karşılık 263 evet oyuyla kabul edildi.

Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarıya 46 Demokrat meclis üyesinin de evet oyu vermesi dikkati çekti.

İki gün önce Senatodan da geçen tasarı, Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesinin ardından Beyaz Saraya gönderildi.

Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak olan düzenleme, ikinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek.

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

Sınırdaki yasa dışı göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump'ın söz konusu tasarıyı en kısa sürede imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.