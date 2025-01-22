Gazze'de işgalci İsrail ordusuna ait askeri araçların kalıntıları görülüyor

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan devasa yıkım görüntüleri art arda ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saftavi bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde sokaklarda İsrail ordusuna ait buldozer tipi araçların kalıntıları gözlemleniyor.

İsrail ordusunun, Filistinli direniş gruplarıyla yaşadığı çatışmalar sırasında imha edilen araçları bölgeden çekemediği tahmin ediliyor.

Ayrıca aralarında patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçurulan cadde ve meydanların da bulunduğu devasa yıkım manzaraları göze çarpıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, 3 aydan fazla süren ve ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle durdurulan saldırılarda sık sık patlayıcı robotlar kullandı.

Yıkılan evlerin arasında; aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin geçiş güzergâhında patlamamış bir füze olduğu tespit edildi.

Gazze'deki Filistin emniyet birimi, dün yaptığı açıklamada, enkaz ve molozlarında altında İsrail askeri kalıntılarının ve şüpheli nesnelerin varlığının oluşturduğu riskler konusunda uyarıda bulunmuştu.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.