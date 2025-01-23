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Dünya
AA 23.01.2025 06:22

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle yıl başından bu yana ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle yıl başından bu yana ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, ülkenin 7 eyaletinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Yıl başından bu yana ülkede 484 şüpheli Lassa ateşi vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, yapılan testlerde bunların 143'ünün pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, bu süre zarfında salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde geçen yıl 190 kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

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