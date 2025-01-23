Gazze Belediyeler Birliği, Gazze'nin yeniden inşası ve sürdürülebilir kalkınma için girişim başlattı

Serrac, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, girişimin hedefinin, büyük can kayıplarına ve altyapı ve temel hizmetlerde büyük kayıplara neden olan savaşın etkilerini gidermek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için acil müdahaleleri ve stratejik planlamayı birleştiren kapsamlı bir plan geliştirmek olduğunu söyledi.

Birlik Başkanı Serrac, çerçevenin, acil insani ihtiyaçların karşılanmasına ve daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine odaklanarak, topluluk katılımının artırılmasına ve insani ve sosyal potansiyele yatırım yapılmasına dayanan yerel bir vizyonu benimsediğini aktardı.

Çerçevenin Gazze'nin boş bir arazi olarak tasvir edilmesini reddettiğini vurgulayan Serrac, yeniden inşa operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Serrac, girişimin, kapsamlı kalkınma için uzun vadeli bir vizyonu destekleyen kısa vadeli çözümler sunarken, toplumun çeşitli kesimlerinin planlama ve uygulamaya katılımını sağlamak için başta yerel mülkiyet ve topluluk katılımı olmak üzere temel ilkelere dayandığını dile getirdi.

Uluslararası topluma, yerel ve uluslararası ortaklara girişimi desteklemeleri ve bunu Gazze'nin onur ve bağımsızlık temelleri üzerinde toparlanmasını sağlayacak bir gerçeğe dönüştürmeleri çağrısında bulunan Serrac, eylem çerçevesinin yalnızca bir plan değil, aynı zamanda krizi sürdürülebilir bir geleceğe yönelik bir sıçrama tahtasına dönüştürmek için bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Gazze Belediyesi Planlama ve Yatırım Birimi Müdürü Mahir Salim ise girişimle ilgili bir sunum yaparak genel vizyon ve yol haritasını anlattı.

Salim, planın daha iyi inşa etme, gelecekte genişleme, ekonomiyi geliştirme ve sürdürülebilir kavramları benimseme gibi temellere dayandığını söyledi.

Filistin hükümetinin yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusu, geçen sürede Gazze Şeridi’ne yaklaşık 100 bin ton patlayıcı attı, bu saldırılar altyapının yüzde 88'inin tahrip olmasına neden oldu.