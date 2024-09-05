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Dünya
AA 05.09.2024 11:15

Katil İsrail güçleri, Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinli 17 yaşındaki bir çocuğu öldürdü.

Katil İsrail güçleri, Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde El-Faria Mülteci Kampı'nı bastı.

Burada baskına tepki gösteren Filistinlilerle çatışan İsrail güçleri, bir süre sonra El-Faria Mülteci Kampından çekildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin kampta ölen bir Filistinlinin cenazesini teslim aldıkları aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin 17 yaşında olduğu ve kampın girişinde yaralandığı ancak ambulansların yaralıya ulaşmasına izin verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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