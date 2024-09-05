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Dünya
wionews 05.09.2024 10:49

Trump: Eğer seçilirsem UFO'lara ait yeni görüntüleri açıklayacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde tekrar başkan seçilmesi durumunda, UFO’lara ait yeni görüntüleri ve Jeffrey Epstein ile ilgili daha fazla belgeyi kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Trump: Eğer seçilirsem UFO'lara ait yeni görüntüleri açıklayacağım

Trump, Amerikalı podcast yayıncısı Lex Fridman ile yaptığı bir saatlik röportajda ilginç vaatlerde bulundu.

Fridman, "Pentagon birkaç UFO videosu yayımladı, savaş pilotlarından anekdotlar var. İnsanlar daha fazla görüntünün yayımlanmasını istiyor. Siz Pentagon'u bu konuda teşvik eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

Trump ise hızla cevap vererek, "Evet, kesinlikle yaparım. Bunu yapmak zorundayım. Bunu çok isterim" dedi.

Bu, Trump’ın UFO’lardan ilk kez bahsetmesi değil.

Daha önce Logan Paul ile yaptığı bir podcast yayınında, başka gezegenlerde yaşam olabileceğini belirtmiş, ancak bununla ilgili tam bir inanca sahip olmadığını ifade etmişti.

“Kennedy konusunda da baskı altındayım"

UFO'ların dünyaya ulaşabilecek teknolojiye sahip olup olmadıkları sorulduğunda Trump, "İnanan biri miyim? Hayır, bunu söyleyemem. Ancak ciddi insanlar bana, gökyüzünde çok tuhaf şeyler gördüklerini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Trump, eski Başkan John F. Kennedy’nin 1963’teki suikastı ile ilgili belgeleri açıklama konusunda da baskı gördüğünü söyledi.

“Kennedy konusunda da baskı altındayım. Çok belge açıkladım, ancak bazı insanlar bana bu belgeleri tamamen açıklamam için yalvardı. Ama çok erken bir tarihte bunu yapacağım" dedi.

Ayrıca, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili daha fazla belgeyi açıklama isteğinde olduğunu belirten Trump, "Ben Epstein’ın adasına gitmedim, neyse ki. Ama birçok kişi gitti" dedi.

Kennedy dosyalarının Epstein dosyalarından farklı olduğunu vurgulayan Trump, “Kennedy olayı çok eski. Bazı insanlar için tehlikeli olabilir. Ancak Epstein ile ilgili belgeleri açıklamakta bir sakınca görmüyorum” ifadelerini kullandı.

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