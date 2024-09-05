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Dünya
Reuters 05.09.2024 10:35

Putin'den Ukrayna mesajı: İstanbul'daki anlaşmalar temel olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda; "Ukrayna ile barış görüşmelerini asla reddetmedik. İstanbul anlaşmaları temel olmalı" dedi. Ayrıca

Putin'den Ukrayna mesajı: İstanbul'daki anlaşmalar temel olmalı

Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında varılan ancak hiçbir zaman uygulamaya konulmayan ön anlaşmanın görüşmeler için temel teşkil edebileceğini söyledi.

Putin, "Bunu daha önce birçok kez söyledik, olası barış anlaşmasının neredeyse tüm parametreleri üzerinde Kiev'deki hükümetin temsilcileriyle mutabakata varmıştık, her konuda anlaşmıştık. Üstelik müzakere heyetinin başkanı, kendisi şu anda Yüksek Rada'da iktidar partisinin grubuna liderlik ediyor, bu anlaşmalara paraf atmıştı.

Evet, bazı şeylerin üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyordu ancak verdikleri onay duruyor, ortada bir belge var. Daha sonra Boris Johnson geldi. Bilindiği gibi İngiltere hükümeti bunu reddetmiyor, bunu teyit ediyorlar. Johnson geldi ve Ukraynalılara son Ukraynalıya kadar savaşma talimatı verdi." dedi.

Putin: İstanbul'da imzalar atılmıştı, savaşı 1.5 yıl önce durdurabilirdik
Putin: İstanbul'da imzalar atılmıştı, savaşı 1.5 yıl önce durdurabilirdik

Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması hakkında

Putin, oturumun soru cevap kısmında, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’'un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Durov ile birkaç yıl önce Kremlin'de bir araya geldiğini hatırladığı konuşmasında, “Durov ile yıllar önce Moskova'da bir kez karşılaşmıştım. İş insanlarıyla düzenli olarak görüşüyorum ve o sırada Kremlin'deki toplantılardan birindeydi. Planlarından bahsetmişti. O zamandan beri kendisini görmedim” ifadelerini kullandı.

Putin, Durov'u gözaltına alan Fransız makamlarının eylemlerinin net olmadığını, seçiçi davranıldığını söyledi.

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