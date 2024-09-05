Az Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 05.09.2024 06:42

Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki başarısı Alman medyasında

Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki başarısı Alman medyasında yer aldı. Avrupa Birliği’nin elektrikli araç satışlarında istenilen seviyeye ulaşamadığını belirten Alman Focus Dergisi, Türkiye’nin bu yarışta başı çektiğini yazdı. İNG Avro Bölgesi Baş Ekonomisti Carsten Brzeski TOGG’un Avrupalılar için alternatif olabileceğini söyledi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki başarısı Alman medyasında

Alman Focus dergisi, Türkiye’nin 2024’ün ilk yarısında elektrikli araç satışlarında yüzde 233’lük artışla bu yarışta başı çeken ülkeler arasında yer aldığını yazdı.

Avrupa Birliği’nde (AB) elektrikli araç satışlarında istenilen rakamlara ulaşılamadığına değindi, 2024 yılının ilk yarısında satışların sadece yüze 1,3 arttığını belirtti.

Dergi, Almanya’da ise durumun daha kötü olduğunu, satışlarda yüzde 16,4’lük düşüş kaydedildiğine dikkati çekti.

TOGG Avrupalılar için alternatif olabilir

TRT Almanya Temsilcisi Ramazan Aktaş’ın sorularını yanıtlayan İNG Avro Bölgesi Baş Ekonomisti Carsten Brzeski, “Alman otomotiv endüstrisinin iyi gitmemesinin ana nedeni, elektrikli araçlara geçişi kaçırmış olmasıdır” dedi.

Alman otomobil üreticileri, elektrikli araçlara yönelik trendi uzun süre hafife aldılar ve ancak çok geç farkına vardılar. Bu süreçte, rekabeti küçümsediler ve şimdi elektrikli araç seçeneklerini artırmaya yeni yeni başladılar. Avrupa Komisyonu aslında biraz daha korumacılık oluşturmak için ticari engeller koyarak Türkiye'den ve Çin'den gelen otomobil üreticilerinin Avrupa pazarına girmesini zorlaştırıyor.

Aynı zamanda da vatandaşlarının uygun fiyatlı elektrikli araçlarla seyahat edebilmesini sağlayarak yeşil hedeflere ulaşmak istiyor. Bu nedenle bir uzlaşma bulunarak, kapılar aralanması gerekiyor.”

AB’nin yeşil dönüşümü gerçekleştirmek istediğini belirten Brzeski, bunun için elektrikli araçlarla daha uygun fiyatlı bir şekilde seyahat edebilmenin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG'un ise Avrupalılar için çok iyi bir alternatif olduğunu söyledi.
 

ETİKETLER
Almanya Avrupa Birliği Elektrikli Araç TOGG
Sıradaki Haber
ABD'den Rus medyasına seçim yaptırımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 72,84 dolar
09:51
Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu
09:49
Küresel piyasalarda veri gündemi yatırımcının odağında
10:00
Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
09:26
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
Arjantin'de polis emeklilerin protestosuna müdahale etti
Arjantin'de polis emeklilerin protestosuna müdahale etti
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ