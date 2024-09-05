Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki başarısı Alman medyasında

Alman Focus dergisi, Türkiye’nin 2024’ün ilk yarısında elektrikli araç satışlarında yüzde 233’lük artışla bu yarışta başı çeken ülkeler arasında yer aldığını yazdı.

Avrupa Birliği’nde (AB) elektrikli araç satışlarında istenilen rakamlara ulaşılamadığına değindi, 2024 yılının ilk yarısında satışların sadece yüze 1,3 arttığını belirtti.

Dergi, Almanya’da ise durumun daha kötü olduğunu, satışlarda yüzde 16,4’lük düşüş kaydedildiğine dikkati çekti.

TOGG Avrupalılar için alternatif olabilir

TRT Almanya Temsilcisi Ramazan Aktaş’ın sorularını yanıtlayan İNG Avro Bölgesi Baş Ekonomisti Carsten Brzeski, “Alman otomotiv endüstrisinin iyi gitmemesinin ana nedeni, elektrikli araçlara geçişi kaçırmış olmasıdır” dedi.

“Alman otomobil üreticileri, elektrikli araçlara yönelik trendi uzun süre hafife aldılar ve ancak çok geç farkına vardılar. Bu süreçte, rekabeti küçümsediler ve şimdi elektrikli araç seçeneklerini artırmaya yeni yeni başladılar. Avrupa Komisyonu aslında biraz daha korumacılık oluşturmak için ticari engeller koyarak Türkiye'den ve Çin'den gelen otomobil üreticilerinin Avrupa pazarına girmesini zorlaştırıyor.

Aynı zamanda da vatandaşlarının uygun fiyatlı elektrikli araçlarla seyahat edebilmesini sağlayarak yeşil hedeflere ulaşmak istiyor. Bu nedenle bir uzlaşma bulunarak, kapılar aralanması gerekiyor.”

AB’nin yeşil dönüşümü gerçekleştirmek istediğini belirten Brzeski, bunun için elektrikli araçlarla daha uygun fiyatlı bir şekilde seyahat edebilmenin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG'un ise Avrupalılar için çok iyi bir alternatif olduğunu söyledi.

