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Dünya
TRT Haber 05.09.2024 06:36

ABD'den Rus medyasına seçim yaptırımı

ABD, Rusya merkezli bazı haber ve yayın organları ile kişilere yaptırım kararı aldı. Eski adı Russia Today olan RT'nin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişiyi, 2024 başkanlık seçimleri öncesi dezenformasyon yaymakla suçladı. Rusya merkezli yayın organlarının ABD seçmenini etkilemeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD'den Rus medyasına seçim yaptırımı

ABD, Rusya'yı 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

Bu kapsamda bazı Rus kişi ve kuruluşlara kapsamlı yaptırımlar açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, basın toplantısında Moskova yönetimini hedef alarak yeni yaptırımları duyurdu.

Rusya merkezli haber ve yayın kuruluşlarını başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunu yönlendirmek için dezenformasyon yaptığını iddia etti.

Eski adı Russia Today olan RT'nin 2 çalışanını sahte kimlikle Tennessee merkezli bir prodüksiyon şirketine 10 milyon Dolar karşılığında Rus propagandası içeren 2 bin video hazırlatmakla suçladı.

İçeriklerde; başta göçmenlik ve enflasyon olmak üzere iç ve dış meselelerde yanıltıcı yorumlara yer verildiği ve Amerikalıların görüşünün etkilenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya tarafından kullanılan 32 internet alanına da el koydu.

ABD Hazine Bakanlığı da RT çalışanları ile Rahdit adlı hacker grubunun üyelerinin aralarında bulunduğu 10 kişiyi yaptırım listesine aldı.

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