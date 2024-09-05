İsrailli aktivist: İsrail tüm toprakları kontrol etmek için Filistin halkına savaş açtı

Novak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze, işgal altındaki Batı Şeria'daki durum ve esirlerin görüşüldüğü oturuma video konferans yoluyla bağlanarak konuşma yaptı.

7 Ekim 2023'ün ardından tanıdığı her İsraillinin derin korku içinde yaşadığını belirten Novak, "Hükümetimiz toplu travmamızı kullanarak tüm toprakları kontrol etme projesini vahşi şekilde ilerletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, son 11 aydır İsrail hükümetinin suç faaliyetlerini anlamak için "rejimin kuruluşundan bu yana ideolojisini" anlamak gerektiğini kaydederek, "İsrail, Yahudi üstünlüğünü teşvik ve tüm toprakları kontrol etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bunu gerçekleştirmek için tüm Filistin halkına savaş açtığını söyleyen Novak, Gazze'de her gün savaş suçları işlendiğini dile getirdi.

"Gazze'yi yaşanmaz hale getirdiler"

Novak, İsrail'in yerinden etme, aç bırakma, öldürme ve yıkımla "Gazze'yi yaşanmaz hale" getirdiğini belirterek, uluslararası toplumun İsrail'i Gazze'de durduramadığını, şimdi "acımasız politikanın" Batı Şeria'ya sıçradığını ifade etti.

Filistinlilere karşı savaşın aynı zamanda İsrail'deki hapishanelerde de sürdüğünü kaydeden Novak, buralarda Filistinlilerin insanlık dışı koşullarda tutulduğunun altını çizdi.

Novak, "İsrail hükümeti, hapishaneleri Filistinliler için işkence kamplarına dönüştürmüş durumda." diyerek, İsrail'in suçları için hesap vermediği için söz konusu uygulamaları sürdürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası toplumun sivilleri koruma yükümlülüğüne yerine getirme konusunda başarısız olduğunu ifade eden Novak, sadece gerginliğin azaltılmasının yeterli olmadığına işaret etti.

BMGK'nin Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulaması gerektiğini vurgulayan Novak, bunu yapamadığı her gün binlerce kişinin "apartheid rejimi" altında acı çektiğini ve öldüğünü söyledi