Az Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2024 06:10

ABD: Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ı tamam, esir takası ve Philadelphi Koridoru müzakereleri sürüyor

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü bildirdi.

ABD: Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ı tamam, esir takası ve Philadelphi Koridoru müzakereleri sürüyor

ABD'li üst düzey bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu ve görüşmelerdeki detayları değerlendirdi.

ABD'li yetkili, şu an masada olan anlaşma önerisinin daha önce Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle çok büyük oranda örtüştüğünü anlattı.

Yetkili, anlaşma metninde 18 bölüm olduğunu, bunların 14'ünde anlaşıldığını ve önceki metinle aynı olduğunu, 1 bölümün teknik detaylarla ilgili olduğunu ve kalan 3 bölümde ise Filistinli mahkumlarla Hamas'ın elindeki esirlerin takasıyla ilgili detayların bulunduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, esir takasıyla ilgili bölümlerde halen müzakere edilmesi gereken başlıklar olduğunu kaydederek, "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda." dedi.

Geçen hafta sonu İsrailli 6 esirin hayatını kaybetmesinin söz konusu müzakere sürecini belli ölçüde zora soktuğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden yetkili, şu anda öncekine göre daha az sayıda esir olduğunu ve bunun hem ABD hem İsrail tarafında hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Yetkili, buna rağmen esir takası konusunda ciddi mesafe alındığını ve bu konunun tamamen çözülebileceğine inandığını belirtti.

ABD'li yetkili, "Tutuklu takası bu anlaşmanın temel bileşenlerinden biri ve şu anda müzakereleri sürüyor ancak Hamas'ın bu sürece dahil olması gerekiyor, aksi halde ilerleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Philadelphi Koridoru tartışmaları

Öte yandan halen üzerinde müzakerelerin devam ettiği bir diğer ana başlığın Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalıp kalmayacağı olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, 3 aşamalı anlaşmanın birinci aşamasında İsrail'in "nüfusu yoğun bölgelerden çekilmesi" maddesinin bulunduğunu ve koridorun bu bağlamda tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, Philadelphi Koridoru'nda belli sayıda askerini "güvenlik" gerekçesiyle tutmak istediğini söyleyen ABD'li kıdemli yetkili, "Anlaşmada Philadelphi Koridoru'ndan bahsedilmiyor. Anlaşmanın söylediği şey, (İsrail'in) nüfusu yoğun bölgelerden geri çekilmesi diyor. Burada tartışma, Philadelphi Koridoru'nun nüfusu yoğun bir yer olup olmadığı üzerine başladı ki burası esasen Gazze ile Mısır sınırı arasında bir yol. İsrailliler bu konuda son birkaç haftadır koridor boyunca askeri varlıklarını önemli ölçüde azaltacak bir öneri geliştirdiler ki bu aslında anlaşmayla teknik olarak uyumlu." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in koridordaki asker sayısını azaltıp buna mukabil belli bir kısmını koridor boyunca tutmasının "anlaşmayla uyumlu" olduğunu savunan ABD'li yetkili, buna karşılık İsrail'in halen bazı düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti.

Tutuklularla esirlerin değişimi konusunun yanında Philadelphi Koridoru boyunca İsrail askeri kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmaların sürdüğünü vurgulayan ABD'li yetkili, bu konuları çözebilmek için hem İsrail hem de Mısır ve Katar üzerinden Hamas tarafıyla müzakerelerin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu soykırıma devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 72,84 dolar
09:51
Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu
09:49
Küresel piyasalarda veri gündemi yatırımcının odağında
09:58
Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
09:26
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
09:01
19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-26' operasyonu: 34 gözaltı
Arjantin'de polis emeklilerin protestosuna müdahale etti
Arjantin'de polis emeklilerin protestosuna müdahale etti
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ