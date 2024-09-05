Az Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2024 06:05

Hamas: Yeni önerilere ihtiyacımız yok, Netanyahu anlaşmayı ‘Philadelphi’ ile engelliyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi.

Hamas: Yeni önerilere ihtiyacımız yok, Netanyahu anlaşmayı ‘Philadelphi’ ile engelliyor

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok.” denildi.

Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.”

Netanyahu çekilmeyeceklerini yinelemişti

Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yinelemişti.

Netanyahu ve hükümeti, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde mevcut tekliflere yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmamakla itham ediliyor.

Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in ABD’nin desteğiyle Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, can kaybı 41 bine yaklaşırken bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

ETİKETLER
Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinli genci öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 72,84 dolar
09:51
Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu
09:49
Küresel piyasalarda veri gündemi yatırımcının odağında
10:00
Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
09:26
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
09:01
19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-26' operasyonu: 34 gözaltı
Arjantin'de polis emeklilerin protestosuna müdahale etti
Arjantin'de polis emeklilerin protestosuna müdahale etti
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ