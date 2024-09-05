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Dünya
AA 05.09.2024 06:03

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinli genci öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinli genci öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Tubas kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırı düzenledi.

Saldırıda araçta bulunan 5 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracıyla Tubas kentinde silahlı olduğu ileri sürülen bir gruba 3 ayrı hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Tubas’taki saldırısında ölenlerden birinin Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından olup hala İsrail hapishanelerinde bulunan Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu Muhammed ez-Zubeydi olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet gönderiyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

Cenin ve Tulkerim kentlerine İsrail ordusu yeni takviye kuvvet gönderirken direniş güçleriyle yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 9, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 690 Filistinli hayatını kaybetti.

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