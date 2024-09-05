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Dünya
AFP 05.09.2024 07:25

Rus casusu olduğundan şüphelenilen balinanın vurulduğu ortaya çıktı

Norveç'te, casus olarak eğitildiği iddialarıyla tanınan beyaz balina, silahla vurularak öldürüldü. Hayvan hakları savunucuları, olaya ilişkin cezai soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Rus casusu olduğundan şüphelenilen balinanın vurulduğu ortaya çıktı

Norveç'te faaliyet gösteren NOAH ve One Whale adlı hayvan hakları örgütleri, Norveç polisinden olaya ilişkin resmi bir soruşturma başlatılması talebiyle şikâyet dilekçesi sundu.

2019 yılında ilk kez Norveç’in kuzeyindeki Finnmark kıyılarında görülen ve üzerinde özel bir koşum takımı bulunan balina, Rusya tarafından eğitilmiş bir casus olabileceği yönündeki şüphelerle gündeme gelmişti.

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"Hvaldimir" olarak adlandırılan beyaz balina, geçtiğimiz Cumartesi günü Norveç'in güneybatısındaki bir koyda ölü bulundu. Pazartesi günü otopsi yapılmak üzere Norveç Veterinerlik Enstitüsü’ne götürülen Hvaldimir'in vücudunda çok sayıda kurşun yarası tespit edildi.

Otopsi raporunun önümüzdeki üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor

NOAH Direktörü Siri Martinsen, yaptığı açıklamada, "Balina üzerindeki yaralar oldukça endişe verici ve suç teşkil edebilecek nitelikte. Bu nedenle polisin olaya hızlıca müdahale etmesi son derece önemli" dedi.

Polis yetkilileri, şikâyetin kendilerine ulaştığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını değerlendirdiklerini belirtti. Otopsi raporunun önümüzdeki üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Balina, 2019 yılında üzerindeki koşum takımıyla fark edilmişti. Üzerinde aksiyon kamerasına uygun bir aparat ve "Equipment St. Petersburg" yazılı plastik tokalar bulunmuştu. Bu durum, balinanın Rus Donanması tarafından eğitildiği iddialarını güçlendirmişti.

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