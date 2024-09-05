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Dünya
The Guardian 05.09.2024 10:50

YouTube'da gençler, kilo ve fitnessla ilgili videolarla daha az karşılaşacak

YouTube, uzmanların bu tür içeriklerin tekrar tekrar izlenmesi halinde zararlı olabileceği konusunda yaptığı uyarıların ardından, gençlere vücut ağırlıklarını veya fiziksel özellikleri idealize eden videolar önermeyi bırakacağını duyurdu.

YouTube'da gençler, kilo ve fitnessla ilgili videolarla daha az karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Platform, 13-17 yaş arası çocukların bu tür videoları izlemesine izin vermeye devam edecek ancak söz konusu içeriklerin önerilmesini kısıtlayacak.

YouTube, bu tür içeriğin kurallarını ihlal etmediğini ancak tekrar tekrar izlenmesinin bazı kullanıcıların sağlığını etkileyebileceğini bildirdi.

YouTube'un küresel sağlık başkanı Dr. Garth Graham, idealize edilmiş standartları yansıtan içeriklerin tekrar tekrar izlenmesinin, gençlerin kendilerine dair olumsuz düşüncelere kapılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

YouTube danışmanı Allison Briscoe-Smith de bu yönde içeriklerin sorun oluşturabileceğini ve gençlerin kendilerini nasıl gördüklerini etkileyebileceğini ifade etti.

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