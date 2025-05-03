Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2025 02:42

Katil İsrail, Gazze'ye saldırdı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'ye saldırdı

Gazze'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da El-Harsani ailesinin evine düzenlenen bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in gün içinde yaptığı saldırılarda, Bureyc Mülteci Kampı'nda 10, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 8, Beyt Lahya'da 5 ve Kizan en-Neccar'da 1 Filistinli öldü.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:48
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
02:45
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
00:42
Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
00:41
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:39
İzinsiz 1 Mayıs gösterisi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
01:30
İşgalci İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
FOTO FOKUS
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ