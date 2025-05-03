İşgalci İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

Şam yönetimi, İsrail'in saldırısına sert tepki gösterdi. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini hedef aldığı vurgulandı, "Pervasız eylemler" olarak nitelenen saldırılar ile İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırdığının altı çizildi.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırmıştı.