Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2025 00:24

İşgalci İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

Şam yönetimi, İsrail'in saldırısına sert tepki gösterdi. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini hedef aldığı vurgulandı, "Pervasız eylemler" olarak nitelenen saldırılar ile İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırdığının altı çizildi.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırmıştı.

ETİKETLER
İsrail Suriye
Sıradaki Haber
İran: ABD'nin yaptırım ve tehditleri, müzakerelerdeki ciddiyetine ilişkin güvensizliği artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
00:41
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:39
İzinsiz 1 Mayıs gösterisi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
00:24
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
00:06
Meteoroloji 5 ili 'sarı kodlu' uyardı
00:06
İran: ABD'nin yaptırım ve tehditleri, müzakerelerdeki ciddiyetine ilişkin güvensizliği artırdı
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
FOTO FOKUS
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ