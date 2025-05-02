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Dünya
DHA 02.05.2025 21:44

İngiltere'de mahkeme, Prens Harry'nin 'koruma sağlanması' talebini reddeti

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Prens Harry, Birleşik Krallık’a yaptığı ziyaretlerde resmi güvenlik koruması sağlanması talebiyle açtığı davanın son aşamasını kaybetti. Yüksek Mahkeme, Harry’nin talebini reddetti.

İngiltere'de mahkeme, Prens Harry'nin 'koruma sağlanması' talebini reddeti

Sussex Dükü Prens Harry, 2020’de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD’ye taşındı. Bu kararın ardından İngiliz hükümeti, vergiyle finanse edilen güvenlik korumasını kaldırdı. Prens Harry bu karara itiraz etti ancak mahkeme, onun bu korumadan otomatik olarak faydalanma hakkı bulunmadığına hükmetti.

Kararın ardından açıklama yapan Prens Harry, “Şu anda karımı ve çocuklarımı İngiltere’ye getirebileceğim bir dünya göremiyorum. Bana, eşime ya da babamın torunlarına bir şey olursa bunun sorumluluğu kimde olacak? Bu karar, açıkça özen yükümlülüğünün ihlali” diyerek ailesiyle birlikte İngiltere’ye dönmesinin artık ‘imkansız’ olduğunu söyledi.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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