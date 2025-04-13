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Dünya
AA 13.04.2025 00:12

Katil İsrail, Gazze'nin orta kesimlerindeki Filistinlilerden bölgeyi tahliye etmelerini istedi

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nusayrat bölgesinde yaşayan Filistinlileri, bulundukları bölgeyi terk etmeye zorladı.

Katil İsrail, Gazze'nin orta kesimlerindeki Filistinlilerden bölgeyi tahliye etmelerini istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Nusayrat bölgesindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee'nin yayımladığı tahliye emri, El-İman, Et-Takva, El-Besatin, Ez-Zehra, El-Bevadi ve En-Nüzhe mahallelerini kapsıyor.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirten Adraee, bu bölgelerden roket atıldığını iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan bir roketin engellendiğini belirtti.

Uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistinliler zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalıkşıyor

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı 7 Ekim 2023'ten beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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