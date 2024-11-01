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Dünya
AA 01.11.2024 10:55

Katil İsrail Gazze'nin orta kesimine saldırdı: 47 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide bölgelerine düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail Gazze'nin orta kesimine saldırdı: 47 ölü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı.

Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.

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