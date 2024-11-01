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Dünya
TRT Haber 01.11.2024 08:35

Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor

Fransa, vatandaşlarının internet hareketlerini yapay zeka ile takip etmeye hazırlanıyor. Fransız Devlet Bilgi Servisi, Fransızların web üzerindeki faaliyetlerinin izlenmesini hızlandırmak için yeni bir yatırım kararı aldı. Halk ise bu karara tepkili.

Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor

Fransa, vatandaşlarının internet hareketlerini izlemeye hazırlanıyor. Fransız Devlet Bilgi Servisi, bu amaçla bir yapay zeka ihalesine çıktı.

Bu girişimin amacının, vatandaşların kamu faaliyetlerini nasıl algıladıklarını gözlemlemek olduğu ifade ediliyor.

Ancak Fransızlara göre, yakın zamanda ilk Yapay Zeka ve Dijitalleşme Bakanını atayan Paris yönetiminin hedefi farklı.

Fransız basınına göre, ilk olarak X, Instagram, Facebook gibi platformlarda kullanıcıların hareketleri izlenecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kurumlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarının takip edilmesi planlanıyor.

Buna ek olarak Fransızların Google, Youtube gibi platformlardaki çevrim içi aramalarının inceleneceği de biliniyor.

Halk karara tepkili

Böylece Paris yönetimi, Fransızların internet davranışlarını ve tercihlerini kayıt altına alıp analiz edebilecek.

Bu da "özel hayatın gizliliği ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Fransızlar karara tepkili. Sosyal medya kullanıcıları, bu kararın özel hayata müdahale anlamına geleceği görüşünde.

Fransız basını da hükümetin bu adımını, "mahremiyete saldırı" olarak nitelendiriyor. 

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